Mash: ВС РФ начали масштабное контрнаступление в Курской области

Российские военные начали масштабное контрнаступление в Курской области и уже выбили ВСУ из села Гордеевка.

Российские военные начали масштабное контрнаступление в Курской области и уже выбили ВСУ из села Гордеевка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, за сутки военные освободили более 10 км территории. Операцию провели бойцы 155 МП. Они зашли в Гордеевку с четырех сторон и выдавили противника. В итоге ВСУ отступили с большими потерями.

Отмечается, что сейчас ВС РФ наступают в районах Апанасовки и Мартыновки. Операция по освобождению территории Суджанского района продолжается.