Лидером ЕДГ-2024 стала партия «Единая Россия»

Как сообщает сайт ER.ru, «Единая Россия» подвела предварительные итоги выборов на брифинге в ТАСС и на совместном заседании Президиума Генсовета и Бюро Высшего совета.

Партия выдвинула более 36 тысяч кандидатов на 35 тысяч мандатов и во всех регионах одержала уверенную победу, в очередной раз доказав статус ведущей политической силы страны, отметил председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов.

«Избиратели поддержали политику Президента и доверили нашей партии проводить курс Президента на всех уровнях власти и управления. Главным результатом этой кампании я считаю беспрецедентный уровень обновления. Более 80% победителей от партии — новые лица. Мы отлично понимаем, насколько важна кадровая ротация для партии. „Бронзоветь“ нам, как ведущей политической силе, ни в коем случае нельзя», — сказал он.

Грызлов также отметил, что выборы проходили в непростых внешнеполитических условиях, однако противник не смог сорвать ход голосования.

«На агрессию и эскалацию российское общество ответило еще большей сплочнностью и консолидацией вокруг Президента», — подчеркнул Борис Грызлов.

Врио секретаря Генсовета Владимир Якушев остановился на итогах выборов.

«По выборам в Госдуму разыгрывались три мандата, „Единая Россия“ их оставила за собой. Виктория Абрамченко — 75%, Олег Матыцин — 68%, Николай Шульгинов — 55», — рассказал он.

«Итоговый результат — партия получила 82% мандатов, которые разыгрывались (по уровню выборов в региональные заксобрания — прим. ред.). В 2019 году у партии было 66% мандатов», — отметил врио секретаря Генсовета.

На выборах в представительные органы административных центров «Единая Россия» получила 85% мандатов. В 2019 году у партии было 64%, напомнил Владимир Якушев.

Ключевой особенностью ЕДГ-2024 Владимир Якушев назвал победу на выборах 308 участников СВО, выдвинутых «Единой Россией». Выиграли 81% кандидатов этой категории.