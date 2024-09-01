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Жители сообщили о перекрытии трассы «Каспий» в Рязанской области
По словам автора поста, в 18:30 на трассе «Каспий» в районе поселка Электрик перекрыли движение. Водители стояли около 30 минут.

Жители сообщили о перекрытии трассы «Каспий» в Рязанской области. Пост об этом появился в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».

По словам автора поста, в 18:30 на трассе «Каспий» в районе поселка Электрик Михайловского района перекрыли движение. Отмечается, что водители стояли около 30 минут и слышали «хлопок».

Официально информация не подтверждена.

Напомним, в небе над Рязанской областью уничтожили восемь БПЛА. Губернатор региона Павел Малков сообщал, что пострадавших нет.

Позже появилось видео перехвата украинского беспилотника над Рязанской областью.