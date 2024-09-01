В Спасском районе пьяного водителя «ВАЗа» арестовали на 10 суток

Сотрудники ведомства остановили автомобиль «ВАЗ 21074» под управлением 36-летнего водителя. Выяснилось, что мужчина был пьян. На водителя составили административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком 10 суток.

В селе Ижевском Спасского района пьяного водителя «ВАЗа» арестовали на 10 суток. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба региональной ГАИ.

Сотрудники ведомства остановили автомобиль «ВАЗ 21074» под управлением 36-летнего водителя. Выяснилось, что у него нет водительского удостоверения. Помимо этого, мужчина оказался пьян.

Инспекторы отстранили водителя от управления автомобилем и предложили ему пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Прибор показал 0,611 мг/л.

На мужчину составили административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком 10 суток.