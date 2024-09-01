На Бульваре Победы открыли памятник Олегу Рязанскому

В основе композиции памятника — образ князя Олега Рязанского. Монумент сделали из полированной нержавеющей стали. Высота — 6,5 метров. Отмечается, что днем памятник предстает перед зрителями как хрустально-прозрачный, ночью — «излучает золотой свет, рассеивающий мрак и ведущий за собой — как это было при жизни святого».

На Бульваре Победы на Московском шоссе открыли памятник Олегу Рязанскому. Мероприятие стало завершающей точкой празднования 929-летия города Рязани. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Памятник «Олегу Рязанскому от благодарных потомков» изготовлен на средства, собранные рязанцами, и установлен при содействии компании «Зеленый сад».

Новый монумент, выполненный мастерами из города Гусь-Хрустальный, имеет по замыслу зодчих низкий пьедестал (0,8 метра), но является самым высоким в городе Рязани (6,5 метра).

«Выбор низкого пьедестала не случаен — каждый может приблизится к нему, ощутить мощь и силу его духа. Особая техника исполнения памятника — многогранная фигура из отполированных до блеска стальных пластин — подчеркивает яркость личности князя. На мече выгравированы имена выдающихся рязанцев, которые в разное время защищали город», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что днем памятник предстает перед зрителями как хрустально-прозрачный, ночью — «излучает золотой свет, рассеивающий мрак и ведущий за собой — как это было при жизни святого».

В горадминистрации добавили, что на церемонии открытия присутствовали глава мэрии Виталий Артемов, замруководителя аппарата администрации Михаил Тихонский, Герой Советского Союза Юрий Плугин, представители структурных подразделений мэрии, региональных силовых ведомств, общественных, ветеранских и коммерческих организаций, жители и гости города.

Отмечается, что праздничный вечер для рязанцев и гостей продолжился театрализованной постановкой Тульского военно-исторического клуба, а также концертом Рязанского губернаторского симфонического оркестра под руководством Сергея Оселкова.