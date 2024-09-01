В рязанском ЦПКиО пройдет фестиваль «День первокурсника»

В мероприятии примут участие первокурсники из всех рязанских вузов. Мероприятие начнется в 15:00.

В воскресенье, 1 сентября, на пространстве перед Зеленым театром в рязанском ЦПКиО состоится фестиваль «День первокурсника». Об этом сообщили в пресс-службе РГРТУ.

В мероприятии примут участие первокурсники из всех рязанских вузов. На фестивале планируют собрать более 3000 человек.

Организатор фестиваля — Совет ректоров вузов Рязанской области при поддержке правительства региона.

Мероприятие начнется в 15:00.

Возрастное ограничение — 16+