В Рязанской области пропала 73-летняя Надежда Звонова

Ее местонахождение неизвестно с 31 августа.

В Рязанской области пропала 73-летняя Надежда Звонова (Фатеева). Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт» в своей группе во «ВКонтакте».

Отмечается, что женщина вышла из дома 31 августа 2024 года и не вернулась.

Приметы: рост — 152 сантиметра, телосложение — худощавое, волосы — черные с проседью, глаза — карие.

Одежда: черный пиджак с белыми вставками, темные резиновые сапоги, черный платок.