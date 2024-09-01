В Рязанской области пропала 73-летняя Надежда Звонова
Ее местонахождение неизвестно с 31 августа.
В Рязанской области пропала 73-летняя Надежда Звонова (Фатеева). Об этом
Отмечается, что женщина вышла из дома 31 августа 2024 года и не вернулась.
Приметы: рост — 152 сантиметра, телосложение — худощавое, волосы — черные с проседью, глаза — карие.
Одежда: черный пиджак с белыми вставками, темные резиновые сапоги, черный платок.
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