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В Подмосковье трое детей и женщина погибли при пожаре

В Подмосковье трое детей и женщина погибли при пожаре. Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщили в Telegram-канале «МЧС России».

Инцидент произошел в деревне Юрцово Егорьевского района Московской области. По данным ведомства, огонь охватил квартиру на четвертом этаже. Пожар на 40 квадратных метрах ликвидировали 52 специалиста и 19 единиц техники.

Как уточнили в МЧС, погибли пятилетний мальчик, девочки четырех и трех лет. Спустя время их мать также скончалась в больнице. В медучреждении находятся семь человек, в числе которых — пятеро детей. Уточняется, что они — члены одной семьи.

По данным РЕН ТВ, соседи самостоятельно пытались до приезда сотрудников МЧС потушить пожар.

«Одна из местных жительниц заявила, что прямо на ее глазах один из членов семейства попытался спасти собственную сестру и сбросил ее из горящей квартиры на улицу через окно. После этого женщина начала звать на помощь соседей по дому», — говорится в сообщении.