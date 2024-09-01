В Мордовии в массовом ДТП погибли три человека

В воскресенье, 1 сентября, в Мордовии в массовом ДТП погибли три человека. Об этом сообщили в Telegram-канале «МВД по Республике Мордовия».

Авария произошла в 14:35 на 88 километре автодороги «Ковылкино-Краснослободск-Ельники-Первомайск». Водитель «Рено Логана», по предварительным данным ведомства, не соблюдал нужную дистанцию и столкнулся с автомашиной «Лада 2107», которую после удара отбросило на полосу встречного движения. Там легковушка врезалась в «Форд Фокус».

По словам ведомства, в результате ДТП три человека скончались на месте происшествия, еще трое пострадали. Их с различными травмами доставили в медучреждение.

Отмечается, что обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: скриншот из видео Telegram-канала «МВД по Республике Мордовия»