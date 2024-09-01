В ДТП на трассе в Нижегородской области погибли восемь человек
В ДТП в Нижегородской области погибли восемь человек. Об этом в воскресенье, 1 сентября,
Авария с участием минивэна произошла на автодороге М-12 «Восток». По данным телеканала, водитель не справился с управлением, после чего машина врезалась в отбойник.
Отмечается, что обстоятельства и причины ДТП устанавливают сотрудники правоохранительных органов. На место происшествия выехал прокурор района Евгений Матвеев.
Видео: Telegram-канал прокуратуры Нижегородской области