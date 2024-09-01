В Армавире иномарку смяло между двумя грузовиками, трое человек погибли
В воскресенье, 1 сентября, в Армавире иномарку смяло между двумя грузовиками, трое человек погибли. Об этом
Инцидент произошел около 14:40 на трассе «Кавказ». Водитель «КамАЗа» «допустил заднее столкновение» с двумя грузовиками и «Мерседесом», которые стояли перед светофором.
В результате ДТП легковушку зажало между «КамАЗами». По данным ведомства, погибли водитель и два пассажира иномарки. Водитель, который устроил ДТП, пострадал.
Сотрудники ГАИ проводят проверку, обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото: Telegram-канал «23 МВД»