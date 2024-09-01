Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 01
29°
Пнд, 02
29°
Втр, 03
28°
ЦБ USD 91.19 -0.26 31/08
ЦБ EUR 100.76 -1.01 31/08
Нал. USD 87.00 / 92.00 31/08 16:35
Нал. EUR 98.40 / 101.60 31/08 16:35
Новости
Итоги года New
Публикации
«Родители рады, что я выбрал карьеру строителя». Студент Артем Кузьмин...
В этом году молодой человек окончил третий курс Рязанск...
27 августа 14:27
3 671
Как в Рязани можно избавиться от старой одежды
В Рязани есть множество вариантов, как избавиться от ст...
18 августа 16:30
13 739
Прио-Внешторгбанк рассказал кладоискателям, где искать первые подсказк...
Команда проекта «Красоты России», придуманного регионал...
15 августа 16:11
9 752
Юридический подкоп под ценные рязанские пастбища. Через несколько лет...
19 декабря 2022 года Рязанский областной суд признал от...
12 августа 15:24
13 635
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
«Усы Куракиной»: обвиняемый в убийстве рязанского пристава подписал контракт
Обвиняемый в убийстве рязанского пристава Сергей Ананикян подписал контракт на СВО. Напомним, в Недостоеве 1 ноября 2023 года мужчина застрелил начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского. Убитый был начальником отделения по взысканию административных штрафов. Задержанный подозреваемый рассказал, что мотивом убийства стала ревность. Подробности этого дела можно прочитать в нашем сюжете.

Обвиняемый в убийстве рязанского пристава Сергей Ананикян подписал контракт на СВО. Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщили в Telegram-канале «Усы Куракиной».

Напомним, в Недостоеве 1 ноября 2023 года Ананикян застрелил начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского.

Убитый был начальником отделения по взысканию административных штрафов. Задержанный подозреваемый рассказал, что мотивом убийства стала ревность.

В конце июня 2024 года рязанский суд снова продлил содержание в СИЗО обвиняемому в убийстве пристава.

Подробности этого дела можно прочитать в нашем сюжете.