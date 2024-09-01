«Усы Куракиной»: обвиняемый в убийстве рязанского пристава подписал контракт

Обвиняемый в убийстве рязанского пристава Сергей Ананикян подписал контракт на СВО. Напомним, в Недостоеве 1 ноября 2023 года мужчина застрелил начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского. Убитый был начальником отделения по взысканию административных штрафов. Задержанный подозреваемый рассказал, что мотивом убийства стала ревность. Подробности этого дела можно прочитать в нашем сюжете.

Обвиняемый в убийстве рязанского пристава Сергей Ананикян подписал контракт на СВО. Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщили в Telegram-канале «Усы Куракиной».

Напомним, в Недостоеве 1 ноября 2023 года Ананикян застрелил начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского.

Убитый был начальником отделения по взысканию административных штрафов. Задержанный подозреваемый рассказал, что мотивом убийства стала ревность.

В конце июня 2024 года рязанский суд снова продлил содержание в СИЗО обвиняемому в убийстве пристава.

Подробности этого дела можно прочитать в нашем сюжете.