«Усы Куракиной»: обвиняемый в убийстве рязанского пристава подписал контракт
Обвиняемый в убийстве рязанского пристава Сергей Ананикян подписал контракт на СВО. Напомним, в Недостоеве 1 ноября 2023 года мужчина застрелил начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского. Убитый был начальником отделения по взысканию административных штрафов. Задержанный подозреваемый рассказал, что мотивом убийства стала ревность. Подробности этого дела можно прочитать в нашем сюжете.
Обвиняемый в убийстве рязанского пристава Сергей Ананикян подписал контракт на СВО. Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщили в Telegram-канале «Усы Куракиной».
Напомним, в Недостоеве 1 ноября 2023 года Ананикян застрелил начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского.
Убитый был начальником отделения по взысканию административных штрафов. Задержанный подозреваемый рассказал, что мотивом убийства стала ревность.
В конце июня 2024 года рязанский суд снова продлил содержание в СИЗО обвиняемому в убийстве пристава.
Подробности этого дела можно прочитать в нашем сюжете.