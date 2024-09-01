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Рязанка Мария Богачева выступит на Паралимпиаде в Париже
Игры пройдут с 28 августа по 8 сентября.

Чемпионка мира в толкании ядра для лиц с поражением опорно‑двигательного аппарата, рязанская спортсменка Мария Богачева выступит на Паралимпиаде 2024 года в Париже. Об этом сообщает «Рязанский спорт».

Игры пройдут с 28 августа по 8 сентября в Париже, где Россию в нейтральном статусе представляют 90 спортсменов.

Отмечается, что Богачева выступит 2 сентября в 13:02 (толкание ядра), 7 сентября в 12:08 (метание копья). Прямой эфир можно посмотреть на «Матч ТВ».