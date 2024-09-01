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Российские военные сорвали три попытки атак ВСУ на курском направлении
По данным Минобороны, Украина потеряла до 30 человек убитыми и ранеными.

Российские военные за сутки сорвали три попытки атак ВСУ на курском направлении. Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщило Минобороны в своем официальном Telegram-канале.

Попытки атак ВСУ российские военные сорвали в направлении Нижняя Паровая и Погребки. По данным ведомства, Украина потеряла до 30 человек убитыми и ранеными. Помимо этого, ВС России уничтожили две боевые бронированные машины противника и два их автомобиля.

Отмечается, что один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Кроме того, подразделения группировки войск «Север» отразили четыре атаки штурмовых групп Украины в направлении населенных пунктов Коренево и Александровка.

В Минобороны добавили, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.