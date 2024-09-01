Российские военные сорвали три попытки атак ВСУ на курском направлении
По данным Минобороны, Украина потеряла до 30 человек убитыми и ранеными.
Российские военные за сутки сорвали три попытки атак ВСУ на курском направлении. Об этом в воскресенье, 1 сентября,
Попытки атак ВСУ российские военные сорвали в направлении Нижняя Паровая и Погребки. По данным ведомства, Украина потеряла до 30 человек убитыми и ранеными. Помимо этого, ВС России уничтожили две боевые бронированные машины противника и два их автомобиля.
Отмечается, что один военнослужащий ВСУ сдался в плен.
Кроме того, подразделения группировки войск «Север» отразили четыре атаки штурмовых групп Украины в направлении населенных пунктов Коренево и Александровка.
В Минобороны добавили, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.