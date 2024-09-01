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Пропавший вертолет на Камчатке разбился, его обломки обнаружили с воздуха

Пропавший на Камчатке вертолет Ми-8 потерпел крушение, его обломки обнаружили с воздуха. Об этом сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, обломки вертолета обнаружили у горного массива вулкана Вачкажец. SHOT отмечает, что Ми-8, предварительно, задел скалу, после чего произошло крушение.

«К месту падения Ми-8Т отправляются два вертолета, чтобы сориентировать пешие поисковые отряды», — написали в сообщении, добавив, что один борт направили от МЧС, другой — от компании «Витязь Аэро».

Как рассказал SHOT зампредседателя правительства Камчатского края Роман Василевский, с родственниками туристов, летевших на Ми-8, работают психологи. Собеседник также рассказал Telegram-каналу, что у компании «Витязь-Аэро» правоохранители изъяли все необходимые документы.

Напомним, на Камчатке вертолет Ми-8 пропал с радаров после взлета около вулкана. По данным Telegram-канала «112», связь с бортом «Витязь Аэро» исчезла, когда он вылетел на поселок Николаевка Елизовского района. На нем, по предварительной информации, могли находиться 22 человека — 19 пассажиров и три члена экипажа.