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После обстрела ВСУ в Белгородской области ранены девять человек
В Белгороде, по предварительной информации главы региона, пострадали восемь мирных жителей, из них — двое детей. Бригады скорой доставляют жителей в медучреждения. После отражения средствами ПВО воздушной атаки в поселке Майский ранен один человек. Бригада «скорой» на месте происшествия оказала мужчине с осколочным ранением головы помощь.

Система ПВО сбила несколько воздушных целей ВСУ над Белгородом Белгородским районом. Из-за обстрела пострадали девять человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгороде, по предварительной информации главы региона, пострадали восемь мирных жителей, из них — двое детей. Бригады скорой доставляют жителей в медучреждения.

Отмечается, что пожарные расчеты потушили горящий автомобиль во дворе многоэтажки и балкон в одной из квартир. Помимо этого, загорелась сухая трава. Специалисты начали ее тушить.

Кроме того, как пишет губернатор, после отражения средствами ПВО воздушной атаки в поселке Майский ранен один человек. Бригада «скорой» на месте происшествия оказала мужчине с осколочным ранением головы помощь, от госпитализации он отказался. Уточняется, что в поселке в одном легковом автомобиле разбиты стекла.

Гладков добавил, что информация о последствиях уточняется. На местах работают оперативные службы.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова