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После атаки БПЛА на Московском НПЗ начался пожар
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, после падения беспилотника повреждено отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ. На данный момент локальное возгорание тушат.

В воскресенье, 1 сентября, после атаки украинского беспилотника на МНПЗ в Капотне начался пожар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, после падения беспилотника повреждено отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ. На данный момент локальное возгорание тушат.

Как пишет РИА «Новости», номер сложности пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне понизили с 5-го до 2-го.

Ранее Собянин сообщал, что системы ПВО уничтожили 10 украинских БПЛА, летевших на Москву. Дроны сбили в Подольске, Ступине, Раменском, а также в Одинцовском, Ленинском городских округах и в районе МНПЗ. Тогда повреждений и пострадавших не было.

Напомним, в небе над Рязанской областью уничтожили украинские БПЛА. В Минобороны назвали число дронов, сбитых над регионом.

Помимо этого, в ведомстве сообщали, что над Москвой сбили два БПЛА, а над Московской областью — семь.