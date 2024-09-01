Опубликован прогноз погоды на 2 сентября в Рязанской области
В области будет небольшая облачность. Осадков не ожидается. Ветер прогнозируют юго-восточный, 3-8 метров в секунду.
Опубликован прогноз погоды на 2 сентября в Рязанской области. Его разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В области будет небольшая облачность. Осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит +9, +14 градусов, днем — +25, +30 градусов, местами жара.
Ветер прогнозируют юго-восточный, 3-8 метров в секунду.
Ранее для рязанцев выпустили метеопредупреждение.