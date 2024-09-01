На улице Почтовой в Рязани заметили машину реанимации

Инцидент произошел в воскресенье, 1 сентября. На кадре видно, что на улице Почтовой стоит машина реанимации.

На улице Почтовой в Рязани заметили машину реанимации. Фото в редакцию РЗН. инфо прислали читатели.

Инцидент произошел в воскресенье, 1 сентября. На кадре видно, что на улице Почтовой стоит машина реанимации.

Подробности уточняются.

Ранее в редакцию РЗН. инфо очевидцы сообщали, что с улицы Почтовой «скорая» увезла мужчину с перебинтованной головой.