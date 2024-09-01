На фестивале по мотоспорту в Рязани участвовали спортсмены из семи регионов

В субботу, 31 августа, на набережной в рязанском Лесопарке состоялся фестиваль мотоспорта «Кубок губернатора Рязанской области в дисциплине «Эндуро на мотоциклах — экстрим». В соревнованиях приняли участие более 20 профессиональных спортсменов из семи регионов страны.

В субботу, 31 августа, на набережной в рязанском Лесопарке состоялся фестиваль мотоспорта «Кубок губернатора Рязанской области в дисциплине «Эндуро на мотоциклах — экстрим». Об этом сообщила заместитель председателя регионального правительства Юлия Швакова на своей странице во «ВКонтакте».

В соревнованиях приняли участие более 20 профессиональных спортсменов из семи регионов страны, в том числе из Рязанской области. Отмечается, что перед мероприятием на стадионе организаторы смонтировали более 300 тонн искусственных препятствий.

«Сделали все, чтобы трасса был по-настоящему сложной и участники смогли проявить все свои возможности и волю к победе», — написала Швакова.

Она поздравила победителей, в числе которых обладатель кубка губернатора Рязанской области, мастер спорта Илья Маликов из Москвы, призер соревнований Илья Тимонин из Скопина.

Швакова уточнила, что суперэндуро — одна из самых массовых дисциплин мотоциклетного спорта, соревнования проводятся в статусе Чемпионата Европы и Чемпионата Мира. Организатор мероприятия в городе — министерство спорта Рязанской области при поддержке правительства Рязанской области и компаний «Rolling Moto» и «KENDA».

Фото: личная страница Юлии Шваковой во «ВКонтакте»