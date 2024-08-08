Житель Подмосковья облил женщину жидкостью для розжига и поджег

Житель Подмосковья облил женщину жидкостью для розжига и поджег. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, накануне между 36-летним мужчиной и его возлюбленной произошел конфликт. Во время ссоры мужчина схватил жидкость для розжига углей и вылил на женщину, после чего поджег.

Пострадавшая в тяжелом состоянии. Кроме ожогов около 40% тела, у нее подозревают сотрясение и черепно-мозговую травму.

Отмечается, что нападавший был под веществами. На него составили протокол по поводу употребление наркотических средств.