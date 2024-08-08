За неделю в Рязанской области от укусов клещей пострадали 36 человек

Среди них 13 детей.

За неделю в Рязанской области от укусов клещей пострадали 36 человек. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Отмечается, что в медучреждения региона обратились 36 рязанцев, в том числе 13 детей.

В ведомстве напомнили о мерах профилактики для защиты от инфекций, передаваемых клещами: