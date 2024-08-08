Выпускник рязанского училища ВДВ Ислам Губжев погиб на СВО

В 2015 году Ислам окончил школу в Аушигере и поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. После учебы продолжил службу в армии РФ. Молодой человек погиб во время боевых действий в зоне СВО.

Выпускник рязанского училища ВДВ Ислам Губжев погиб на СВО. Об этом сообщает администрация Черекского муниципального района.

По данным администрации, в 2015 году Ислам окончил школу в Аушигере и поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. После учебы продолжил службу в армии РФ.

Молодой человек погиб во время боевых действий в зоне СВО.