В Сасове из-за работников без документов на две недели закрыли кафе
Кафе опечатали на 14 суток. За это время владелец заведения должен устранить все нарушения законодательства.
В Сасове из-за работников без документов на две недели закрыли кафе. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Рязанской области.
По данным приставов, индивидуальный предприниматель нанял четырех работников-иностранцев, у которых отсутствует патент на осуществление трудовой деятельности.
Кафе опечатали на 14 суток. За это время владелец заведения должен устранить все нарушения законодательства.