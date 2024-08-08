В Сасове из-за работников без документов на две недели закрыли кафе

Кафе опечатали на 14 суток. За это время владелец заведения должен устранить все нарушения законодательства.

В Сасове из-за работников без документов на две недели закрыли кафе. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Рязанской области.

По данным приставов, индивидуальный предприниматель нанял четырех работников-иностранцев, у которых отсутствует патент на осуществление трудовой деятельности.

Кафе опечатали на 14 суток. За это время владелец заведения должен устранить все нарушения законодательства.