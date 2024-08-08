В Рязанской области выставили на продажу главный дом усадьбы Желтухиных
Памятник архитектуры реализуется на конкурсе за 5,46 млн рублей.
В Рязанской области выставили на продажу главный дом усадьбы Желтухиных. Информацию разместили на портале «ЗЕМЛЯ.ДОМ.РФ».
Здание, построенное в конце XVIII — первой половине XIX вв., площадью 1 тыс. кв. м находится на улице Школьная в селе Старое Зимино в 50 км от Рязани.
Вместе с домом предлагается 6,2 га земли в аренду.
Объект находится в неудовлетворительном состоянии, реализуется под восстановление.
Победитель конкурса будет обязан провести работы по реставрации и сохранению объекта, а также выполнять требования по его содержанию и использованию в установленном законом порядке.
Заявки на участие в конкурсе принимают до 16 сентября. Торги пройдут 20 сентября. Начальная цена лота — 5,46 млн рублей.