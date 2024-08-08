В Рязани полицейские задержали двух мужчин, которые пытались сбыть наркотики

Полицейские задержали 32-летнего и 29-летнего мужчин, которые работали на интернет-магазин по продаже наркотиков.

В Рязани полицейские задержали двух мужчин, которые пытались сбыть наркотики. Об этом сообщает портал «МВД Медиа».

Полицейские задержали 32-летнего и 29-летнего мужчин, которые работали на интернет-магазин по продаже наркотиков. Во время допроса один из них признался, что недавно сделал закладку с оптовой партией запрещенного вещества. Ее нашли на улице Тимакова. В свертке было 200 граммов производного N-метилэфедрона.

В доме на этой же улице, которую наркодилеры приспособили для хранения и фасовки криминального товара, нашли еще 249 граммов аналогичного вещества, а также весы и упаковочный материал.

Возбуждено уголовное дело.