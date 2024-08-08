В Рязани начали ремонтировать Липецкий мост

Во время ремонта движение ограничено по одной стороне проезжей части. Потоки разделили бетонными блоками.

В Рязани начали ремонтировать Липецкий мост. Об этом сообщила «Новая газета — Рязань» со ссылкой на региональный минтранс.

Отмечается, что дорожники выполнили фрезерование покрытия.

Во время ремонта движение ограничено по одной стороне проезжей части. Потоки разделили бетонными блоками.

Напомним, ранее стало известно, что в Рязани отремонтируют Липецкий мост за 115 миллионов рублей.