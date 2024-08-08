В Рязани изменилось схема движения общественного транспорта

Это связано с аварией на теплосетях на улице Бирюзова.

Из-за аварии на теплосетях на улице Бирюзова в Рязани изменилось схема движения общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В четверг, 8 августа, на улице Бирюзова в Рязани произошла авария на теплосетях, из-за этого в районе дома № 1 корпус 5 с 10.00 9 августа до 12.00 11 августа движение городского пассажирского транспорта будет организовано по временной схеме: