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В Рязани изменилось схема движения общественного транспорта
Это связано с аварией на теплосетях на улице Бирюзова.

Из-за аварии на теплосетях на улице Бирюзова в Рязани изменилось схема движения общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В четверг, 8 августа, на улице Бирюзова в Рязани произошла авария на теплосетях, из-за этого в районе дома № 1 корпус 5 с 10.00 9 августа до 12.00 11 августа движение городского пассажирского транспорта будет организовано по временной схеме:

  • троллейбусы маршрутов №№ 4, 16 от остановочного пункта «Клуб завода ТКПО» будут следовать по Октябрьской улице, Станкозаводской улице, улице Космонавтов, Промышленной улице, далее по своим маршрутам. При движении от остановочного пункта «Завод ТКПО» — по Промышленной улице, улице Космонавтов, Станкозаводской улице, Октябрьской улице далее по своим маршрутам;
  • автобусы маршрутов №№ 21, 73 М², 75 М², 90 М² от остановочного пункта «Аптека» будут ехать по Интернациональной улице., Станкозаводской улице, улице Космонавтов, Промышленной улице, далее по своим маршрутам. При движении от остановочного пункта «Завод ТКПО», — по Промышленной улице, улице Космонавтов, Станкозаводской улице, Интернациональной улице далее по своим маршрутам;
  • автобусы маршрута № 27 от остановочного пункта «Клуб завода ТКПО» будут следовать по Октябрьской улице, Станкозаводской улице, улице Космонавтов, Промышленной улице, далее по своему маршруту. При движении от остановочного пункта «Завод ТКПО», — по Промышленной улице, улице Космонавтов, Станкозаводской улице, Октябрьской улице далее по своему маршруту;
  • автобусы маршрута № 42М2 от остановочного пункта «улица Космонавтов» проедут по улице Космонавтов, Промышленной улице, далее по своему маршруту. При движении от остановочного пункта «Завод ТКПО» — по Промышленной улице, улице Космонавтов далее по своему маршруту.