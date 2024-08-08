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В Подмосковье примут первых эвакуированных жителей Курской области
В Подмосковье прибудут первые 15 автобусов со 100 детьми и 30 взрослыми.

В Подмосковье примут первых эвакуированных жителей Курской области. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, в Подмосковье прибудут первые 15 автобусов со 100 детьми и 30 взрослыми.

«С жителями обстрелянного региона поедут фельдшеры и социальные работники, чтобы оказать всю необходимую помощь», — сообщил губернатор Московской области.

Он отметил, что в детских лагерях региона подготовили более 400 мест. Пострадавших готовятся разместить в больницах.