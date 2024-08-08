В Орске женщина до смерти забила ребенка из-за плача

В Орске женщина до смерти забила ребенка из-за плача. Об этом сообщает пресс-служба СК по Оренбургской области.

Инцидент произошел в Орске в доме на улице Короленко. По версии следствия, женщина разозлилась из-за громкого плачу дочки и нанесла ей множественные удары по голове.

От полученных травм девочка скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное в отношении малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».