В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки
Также Минобороны впервые сообщило об уничтожении британского бронетранспортера Spartan в зоне спецоперации.
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки. Сообщение появилось в официальном Telegram-канале ведомства.
Российскими ударами были поражены цеха сборки украинских дронов. Кроме того, средствами ПВО сбит украинский МиГ-29.
Потери украинских войск за сутки в зоне спецоперации составили до 2110 человек.
Также Минобороны впервые сообщило об уничтожении британского бронетранспортера Spartan в зоне спецоперации.