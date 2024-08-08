В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки

Также Минобороны впервые сообщило об уничтожении британского бронетранспортера Spartan в зоне спецоперации.

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки. Сообщение появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

Российскими ударами были поражены цеха сборки украинских дронов. Кроме того, средствами ПВО сбит украинский МиГ-29.

Потери украинских войск за сутки в зоне спецоперации составили до 2110 человек.

Также Минобороны впервые сообщило об уничтожении британского бронетранспортера Spartan в зоне спецоперации.