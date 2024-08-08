В Михайлове у приезжей пенсионерки мошенники похитили 800 тысяч рублей

Аферисты направили женщине ссылку, по которой она перешла и лишилась средств.

В Михайлове у приезжей пенсионерки мошенники похитили 800 тысяч рублей. Об этом в четверг, 8 августа, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратилась 70-летняя жительница Волгоградской области, которая приехала в Михайловский район погостить к родственникам, и сообщила, что после телефонного контакта с аферистом потеряла крупную сумму денег.

Женщина рассказала, что ей на телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что с ее карты аферисты пытаются списать средства. В ходе разговора незнакомец убедил, что все накопления необходимо обезопасить.

В мессенджере заявительнице пришла ссылка, пройдя по которой, она ввела персональные данные платежного средства, после чего с карты были списаны 800 тысяч рублей.

В межмуниципальном отделе МВД России «Михайловский» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».