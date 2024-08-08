В мэрии прокомментировали обрушение крыши подземного перехода в Рязани

По словам ведомства, на данной территории проводится ремонт, старые навесы демонтировали. Подрядчик установит над пешеходным переходом новую крышу из поликарбоната. Работы выполнят до 30 августа.

В пресс-службе горадминистрации прокомментировали РЗН. инфо обрушение крыши подземного перехода около университета МВД в Рязани.

По словам ведомства, на данной территории проводится ремонт, старые навесы демонтировали. Подрядчик установит над пешеходным переходом новую крышу из поликарбоната. Работы выполнят до 30 августа.

В мэрии уточнили, что старые навесы постелили на ступени, чтобы не заляпать их во время покраски конструкции. Обрушения крыши не было.

Ранее в соцсетях появилась информация, что около университета МВД в Рязани рухнула крыша подземного перехода.