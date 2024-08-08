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В Ленобласти в ДТП на трассе погибли три человека

В Ленобласти в ДТП на трассе погибли три человека. Об этом в четверг, 8 августа, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Трагедия случилась на Киевском шоссе. Водитель Volkswagen Golf на скорости вылетел на встречку и съехал в кювет. Машина протаранила силовое ограждение, а затем врезалась в дерево.

Авто направлялось в сторону населенного пункта Выра Гатчинского района. Помимо мужчины за рулем, в салоне было два пассажира. Все трое скончались на месте.