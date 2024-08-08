В Курской области ВСУ расстреляли беременную девушку

В Курской области ВСУ расстреляли беременную девушку, когда та с семьей уезжала из Суджи. Об этом сообщил Telegram-канал «Zvezdanews».

Муж 24-летней погибшей ехал впереди на другом автомобиле вместе с мамой и сыном. Во время эвакуации их обстреляли украинские боевики. Мужчина и его пассажиры не пострадали. Молодая мама потеряла сознание и врезалась в машину мужа.

Отмечается, что девушка была беременна вторым ребенком.

Супруг пытался довезти пострадавшую до больницы, но девушка скончалась.