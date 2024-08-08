В Клепиковском районе остановили подростка за рулем скутера

Инцидент произошел в селе Екшур. На его родителей составили административный протокол. Им грозит штраф до 30 тысяч рублей.

В Клепиковском районе остановили подростка за рулем скутера. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в селе Екшур. Полицейские остановили 15-летнего подростка на скутере во время дежурства.

На его родителей составили административный протокол. Им грозит штраф до 30 тысяч рублей.