В Челябинской области 13-летний ребенок погиб на пожаре в бане

В Челябинской области 13-летний ребенок погиб на пожаре в бане. Об этом в четверг, 8 августа, сообщила пресс-служба МЧС России.

В Миасском городском округе компания из трех мальчиков 12-13 лет отдыхала на берегу Чернореченского разреза без присмотра взрослых. В какой-то момент баня с мансардой загорелась.

Спасатели при тушении обнаружили 13-летнего ребенка без признаков жизни. Его тело было возле выхода. Остальные успели выбежать на улицу.

Огонь на 32 квадратных метрах потушили 11 специалистов и 3 единицы техники.