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Студенты РГАТУ завершили учебную практику

В начале августа у студентов 1-2 курсов по направлениям подготовки «Агрономия» и «Агрохимия и агропочвоведение» Рязанского государственного агротехнологического университета завершилась учебная практика.

В программу практики входили выездные практические занятия на базе опытной агротехнологической станции университета, где и во время которых обучающиеся смогли получить необходимые для будущего специалиста базовые знания о комплексе мероприятий, применяемых при возделывании сельскохозяйственных культур в условиях региона — севообороте, представляющем основу для проведения всех агрономических мероприятий, системе обработки почвы в севообороте, основных аспектах эксплуатации сельскохозяйственной техники, удобрениях и их воздействии на почву и растения, о системе защиты растений и многое другое.

Таким образом был сделан очередной шаг к формированию внутренней готовности студентов к дальнейшей профессиональной деятельности.