Рязанский священник высказался против ограничения работы YouTube

По мнению Дмитрия Фетисова, отключение видеохостинга на руку «нашим врагам».

Рязанский священник высказался против ограничения работы YouTube. Об этом секретарь епархиального совета Рязанской Митрополии РПЦ Дмитрий Фетисов написал на своей странице ВКонтакте.

«Зря закрыли Ютьюб. Бесплатная энциклопедия для любого творческого человека, желающего развиваться. Без спама и порнографии. Сколько я узнал о пчеловождении, садоводстве и строительстве-ремонте оттуда — не счесть. Такое странное действие властей — только на руку нашим врагам», — высказался священнослужитель.

Напомним, в России перестал открываться YouTube.