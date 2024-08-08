Рязанские водоемы проверили на наличие личинок малярийного комара

Отмечается, что личинок малярийного комара не обнаружили. Как рассказали специалисты, чтобы избежать дальнейшего распространения, около мест, где заболели люди, специальным раствором обработали береговые линии.

Специалисты Роспотребнадзора проверили рязанские водоемы на наличие личинок малярийного комара из-за случаев заражения лихорадкой Западного Нила нескольких рязанцев. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

Отмечается, что личинок малярийного комара не обнаружили. Как рассказали специалисты, чтобы избежать дальнейшего распространения, около мест, где заболели люди, специальным раствором обработали береговые линии.

Кроме того, в Роспотребнадзоре отметили, что комары-переносчики болезни могут улетать на пять километров, и призвали рязанцев пользоваться репеллентами.

Напомним, в Рязанской области увеличилось число случаев лихорадки Западного Нила. В регионе зафиксировали три случая. 29 июля, стало известно о первом заразившемся.

Фото: ВГТРК «Ока»