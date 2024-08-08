Рязанские полицейские поймали трех подростков на мототранспорте
В отношении нарушителей составили протоколы.
Рязанские полицейские поймали трех подростков на мототранспорте. Об этом в четверг, 8 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.
16-летнего жителя Касимова остановили в райцентре 7 августа в 20:15 на улице Илюшкина. Он ехал на питбайке Motoland. Водительского удостоверения у юноши не имелось.
Еще одного 13-летнего подростка на питбайке PROGASI Smart 150 остановили 2 августа в селе Ардабьево.
Третий случай зафиксирован в селе Канино Сапожковского района. Там остановили 14-летнего подростка на мопеде «Мотоленд».
В отношении нарушителей составили протоколы.