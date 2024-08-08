Рязанские полицейские поймали трех подростков на мототранспорте

В отношении нарушителей составили протоколы.

Рязанские полицейские поймали трех подростков на мототранспорте. Об этом в четверг, 8 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

16-летнего жителя Касимова остановили в райцентре 7 августа в 20:15 на улице Илюшкина. Он ехал на питбайке Motoland. Водительского удостоверения у юноши не имелось.

Еще одного 13-летнего подростка на питбайке PROGASI Smart 150 остановили 2 августа в селе Ардабьево.

Третий случай зафиксирован в селе Канино Сапожковского района. Там остановили 14-летнего подростка на мопеде «Мотоленд».

В отношении нарушителей составили протоколы.