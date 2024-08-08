Рязанская Госавтоинспекция анонсировала масштабные рейды

Полицейские проверят пешеходов и водителей средств индивидуальной мобильности.

Рязанская Госавтоинспекция анонсировала масштабные рейды. Об этом в четверг, 8 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

«Экипажи ДПС будут нести службу в наиболее оживленных местах, для которых характерны частые нарушения правил дорожного движения со стороны пешеходов, а также со стороны лиц использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности», — говорится в сообщении.