Рязанская Госавтоинспекция анонсировала масштабные рейды
Полицейские проверят пешеходов и водителей средств индивидуальной мобильности.
Рязанская Госавтоинспекция анонсировала масштабные рейды. Об этом в четверг, 8 августа, сообщила пресс-служба ведомства.
«Экипажи ДПС будут нести службу в наиболее оживленных местах, для которых характерны частые нарушения правил дорожного движения со стороны пешеходов, а также со стороны лиц использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности», — говорится в сообщении.