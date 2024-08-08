Рязанец Захар Петров вышел в финал Олимпиады-2024 в Париже
Финальная гонка соревнований каноистов в двойках на 500 м состоится 8 августа в 14:30 по московскому времени.
Рязанец Захар Петров вышел в финал Олимпиады-2024 в Париже. Об этом сообщает портал championat.com.
Российские спортсмены Захар Петров и Алексей Коровашков заняли первое место в полуфинальном заезде соревнований в каноэ-двойках на дистанции 500 м и вышли в финал.
Финальная гонка состоится 8 августа в 14:30 по московскому времени.
Ранее спортсмен из Рязани вышел в полуфинал Олимпийских игр.
Фото: championat.com