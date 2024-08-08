Рязанцам рассказали о погоде на 9 августа

В пятницу, 9 августа, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами пройдет кратковременный дождь, местами возможен туман. Днем ожидаются кратковременные дожди, местами гроза.

Рязанцам рассказали о погоде на 9 августа. Прогноз опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В пятницу, 9 августа, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами пройдет кратковременный дождь, местами возможен туман. Днем ожидаются кратковременные дожди, местами гроза.

Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду, днем местами порывы могут достигать 12-17 метров в секунду при грозе.

Температура воздуха по области ночью опустится до +11, +16 градусов, днем поднимется до +20, +25 градусов.