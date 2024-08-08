Путин подписал закон о запрете треш-стримов
Под треш-стримом в законопроекте понимается распространение в интернете информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, а также содержит насилие.
Путин подписал закон о запрете треш-стримов. Об этом сообщает РИА Новости.
Под треш-стримом в законопроекте понимается распространение в интернете информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, а также содержит насилие.
За них будет грозить административный штраф:
- от 50 до 100 тысяч рублей для граждан;
- от 100 до 200 тысяч — для должностных лиц;
- от 800 тысяч рублей до миллиона для юридических лиц.
Ранее законопроект приняли в Госдуме.