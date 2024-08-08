Путин подписал закон о запрете треш-стримов

Под треш-стримом в законопроекте понимается распространение в интернете информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, а также содержит насилие.

Путин подписал закон о запрете треш-стримов. Об этом сообщает РИА Новости.

Под треш-стримом в законопроекте понимается распространение в интернете информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, а также содержит насилие.

За них будет грозить административный штраф:

от 50 до 100 тысяч рублей для граждан;

от 100 до 200 тысяч — для должностных лиц;

от 800 тысяч рублей до миллиона для юридических лиц.

Ранее законопроект приняли в Госдуме.