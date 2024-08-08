Путин подписал закон о праве полиции выдворять иностранцев за пределы России

Согласно действующему законодательству, такими полномочиями обладают только судьи и пограничники.

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве полиции выдворять иностранцев за пределы России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Согласно действующему законодательству, такими полномочиями обладают только судьи и пограничники.

Законом устанавливается, что выдворяемые иностранные граждане или лица без гражданства помещаются в спецучреждение на основании решения главы МВД, руководителя территориального органа МВД, ФСБ, пограничной службы или их заместителей на срок, не превышающий 48 часов.