На Солотчинском шоссе по направлению в Рязань произошла массовая авария
На месте происшествия образовался затор.
На Солотчинском шоссе по направлению в Рязань произошла массовая авария. Об этом в четверг, 8 августа, сообщили в группе «АвтоБлог Рязань» ВКонтакте.
«Серьезная авария в сторону города, 4 машины. Пробка из Солотчи крупная собирается», — написали очевидцы.
О пострадавших неизвестно. Подробности уточняются.
По данным сервиса «Яндекс. Карты» из-за аварии движение в районе Шумаши сильно затруднено.