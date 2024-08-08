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Летний «Эрудит» определил лучших знатоков Рязанского приборного завода

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) состоялся командный турнир Летний кубок «Эрудит АО „ГРПЗ“ — 2024». В интеллектуальном соревновании приняли участие 20 команд, в том числе сборная Касимовского приборного завода — филиала ГРПЗ.

Кубок традиционно проходил в два этапа. На первом участники с помощью подсказок угадывали исполнителей или композиторов звучавших фрагментов популярной и классической музыки. Второй тур также был музыкальным. Командам раздали игровые бланки с картинками и поочередно включали отрывки из песен. Для получения очков игроки должны были правильно соотнести музыку с конкретным изображением.

По результатам двух этапов определились лучшие заводские интеллектуалы. На первом месте команда «195 Элемент», на втором — «Веселый микс», бронза у знатоков сборной «Хороший вопрос».

«Мы очень рады, что заняли первое место, фортуна в этот раз была на нашей стороне. Участвуем в игре не первый раз, очень нравится состязаться в „мозговом штурме“ с другими заводчанами. Надо сказать, что все команды сильные и эрудированные. Некоторые вопросы ставили просто в тупик. Но мы смогли обойти соперников и занять первое место. Спасибо всей команде и, конечно, организаторам», — поделилась своими впечатлениями участница сборной «195 Элемент» Валерия Воронова.

По итогам интеллектуального турнира все команды отмечены дипломами, а победители и призеры, набравшие наибольшее количество баллов, получили еще и денежное вознаграждение.

Интеллектуальные состязания «Эрудит АО «ГРПЗ» проводятся на заводе на протяжении многих лет. Организатором мероприятия выступает Молодежный центр АО «ГРПЗ».