Истребители F-16 впервые заметили над Херсонской областью
Об этом сообщил глава Каховского округа Павел Филипчук. Он отметил, что у этих истребителей «комариный» срок службы, и скоро их всех собьют и уничтожат".
Истребители F-16 впервые заметили над Херсонской областью. Об этом сообщил глава Каховского округа Павел Филипчук.
«Со вчерашнего дня над нашим округом летают F-16. Это делается лишь для того, чтобы посеять панику, подавить нашу веру в победу. У этих истребителей „комариный“ срок службы, и скоро их всех собьют и уничтожат», — отметил он.
Напомним, в конце июля Украина получила первую партию истребителей F-16 от НАТО.