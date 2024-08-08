Двух рязанцев осудят за незаконную прописку мигрантов

На них возбудили уголовное дело.

Двух рязанцев осудят за незаконную прописку мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

62-летнего рязанца привлекут к уголовной ответственности за нарушение миграционного законодательства. В середине июня он фиктивно поставил на учет в своей квартире многоквартирного дома, расположенного на улице 9-ая линия, 57-летнего уроженца страны ближнего зарубежья.

Аналогичный факт нарушения в сфере миграционного законодательства был зафиксирован участковыми уполномоченными полиции в селе Секирино Скопинского района. 24-летний местный житель фиктивно поставил на учет 29-летнего иностранного гражданина.

На рязанцев возбудили уголовное дело.