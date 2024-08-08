Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 08
18°
Птн, 09
22°
Сбт, 10
25°
ЦБ USD 86.56 0.61 09/08
ЦБ EUR 94.13 0.29 09/08
Нал. USD 86.70 / 87.00 08/08 18:25
Нал. EUR 94.85 / 95.90 08/08 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Успеть за 60 дней. Почему рязанцам не стоит откладывать покупку автомо...
О ситуации на российском и, в частности, рязанском авто...
6 августа 11:32
2 083
Работа в «Зеленом саде» — это у него семейное! Строительная компания п...
5 августа 14:09
2 073
Зеленые пеньки. Зачем Рязани беспощадное кронирование деревьев
Эксперт-эколог Российского экологического общества и НП...
2 августа 12:28
5 351
Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max в Регионе 62: Идеальный Выбор для Ак...
Этот кроссовер создан для тех, кто ценит комфорт, безоп...
31 июля 13:30
4 533
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Двух рязанцев осудят за незаконную прописку мигрантов
На них возбудили уголовное дело.

Двух рязанцев осудят за незаконную прописку мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

62-летнего рязанца привлекут к уголовной ответственности за нарушение миграционного законодательства. В середине июня он фиктивно поставил на учет в своей квартире многоквартирного дома, расположенного на улице 9-ая линия, 57-летнего уроженца страны ближнего зарубежья.

Аналогичный факт нарушения в сфере миграционного законодательства был зафиксирован участковыми уполномоченными полиции в селе Секирино Скопинского района. 24-летний местный житель фиктивно поставил на учет 29-летнего иностранного гражданина.

На рязанцев возбудили уголовное дело.